Biasin: “Per quel che è costato, non male questo Dzeko”

Sono 10 gol in 23 partite stagionali per Edin Dzeko con la rete realizzata contro il Napoli a inizio secondo tempo. Così Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, dopo il gol del bosniaco: “Per quel che è costato, non male questo Dzeko", il suo pensiero direttamente da Twitter. Il bosniaco in estate è arrivato dalla Roma per meno di 2 milioni di euro.