Biasin: “Dzeko rinnova? Non credo ci siano problemi se continua così. Ma prima…”

"C'è soddisfazione per quello visto, l'Inter ha rimontato il risultato. Resta l'amarezza per quello che non si è visto lo stesso atteggiamento con la Juve, i tifosi si arrabbiano perché sanno che l'Inter è costruita per fare belle partite, non si può vincere 6-1 tutte le partite ma neanche addormentarsi come fatto domenica. Perdere a Torino ci può stare in un campionato, il problema è il primo mese che ha messo una zavorra incredibile sulle spalle, non ti permette di sbagliare più nulla. L'Inter arriva da un mese e mezzo di vittorie, il pareggio di Barcellona e dal KO di Torino. Ora l'Inter non può sbagliare se vuole competere per le prime posizioni. Lukaku? Ti posso dire che l'Inter deve ringraziare Dzeko, alla sua età dimostra di essere un fenomeno di continuità, applicazione, c'è sempre, fa il suo. A volte è stanco perché ha i suoi anni. Rinnova? Come è normale che sia, per uno della sua età, si aspetta fine gennaio o febbraio. Se va avanti così, non credo ci siano problemi a rinnovare. Però prima c'è da sistemare Skriniar"