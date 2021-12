Inter, Biasin: “Eriksen, due cose vanno dette. Sarebbe doveroso concedere…”

A ore dovrebbe arrivare l'annuncio: il centrocampista nerazzurro e il club si separano

L'annuncio dovrebbe arrivare a ore, un annuncio che sancisce la fine di una storia breve ma intensa tra l'Inter e Christian Eriksen. Il defibrillatore sottocutaneo impiantato al giocatore dopo il malore accusato in Finlandia-Danimarca, gli impedisce di giocare in Italia. Per il centrocampista è sempre più probabile un ritorno in Danimarca tra le fila dell'Odense.