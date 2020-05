Biasin: “Eriksen avrà il suo spazio. Dybala? Idea dello scorso anno. Su Nainggolan…”

Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “Un ritorno di Nainggolan all’Inter? Ipotesi difficilmente praticabile, la sua esperienza è durata un anno e su di lui sono stati fatti ragionamenti di un certo tipo. San Siro? Ne sono innamoratissimo e mi auguro che si possa conservare l’impianto in qualche modo, altrimenti cerchiamo una soluzione moderna e andiamo avanti. La cosa che non mi piace è che si debba costruire un impianto per 2 società. Eriksen? Avrà il suo spazio, così come altri giocatori all’Inter. Dybala? Non ha un prezzo perché non è in vendita. La scorsa estate l’Inter lo avrebbe portato volentieri a Milano, magari inserito in uno scambio con Icardi. Gabigol? Farà la sua bella carriera in Brasile, che è la sua dimensione“.