Biasin: “Bene l’Inter, ma Inzaghi ha commesso un errore. Sarebbe stato di buon senso…”

"L’Inter dopo una settimana di doverosa pressione ha dato una bella risposta sul campo: zero rischi, controllo totale, tre punti sacrosanti contro il Lecce. Nell’ambito di 90’ ben gestiti da mister Inzaghi, tecnico chiacchieratissimo, muoviamo un solo appunto: strategicamente parlando, far giocare Gagliardini e non Asllani suona come un autogol. Il primo è un giocatore in scadenza che a fine stagione lascerà il club, il secondo è teoricamente il futuro dell’Inter. La partita contro i salentini era già vinta, per questioni di buonsenso sarebbe stato più logico mettere il giovanotto, anche solo perché ha dimostrato di avere un gran bel potenziale. E bravo Gosens, finalmente al suo livello. E bravo pure Acerbi, certezza nerazzurra dopo un’estate passata a incassare pernacchie".