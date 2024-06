Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, gornalista, ha parlato così dell'Italia in vista dell'Europeo che inizierà stasera (gli azzurri debuttano domani): "L’Italia non è tra le favorite, come non lo era tre anni fa e nemmeno al Mondiale 2006. Laddove ci mancano i gioielli - Barella, ottavo classificato all’ultimo pallone d’Oro è la nostra punta di diamante - ci toccherà ovviare come sempre con il gruppo, la coesione, il “Fratelli d’Italia/l’Italia s’è desta” e pure il po-po-po che tanto bene portò ormai 18 anni fa (non vinciamo una partita in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale da quasi due decenni, sigh...).