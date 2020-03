Biasin sbotta: “Inchiesta contro Zhang? Ce n’è un’altra più importante da aprire”

Regna il caos in merito allo spostamento delle gare di campionato e dell’eventualità di disputarle a porte chiuse o meno. Fabrizio Biasin, noto giornalista, tramite il proprio profilo Twitter, ha duramente criticato così le scelte della Lega Calcio degli ultimi giorni: “In Europa c’è chi sospende i campionati, chi valuta le porte chiuse, chi per ora gioca senza problemi. In qualunque caso c’è una sola certezza: nessuno ha messo in piedi il casino che c’è in Italia. L’errore (grave) è aver cambiato la prima decisione, che poi era la più saggia”.

E poi in merito all’indagine aperta nei confronti di Steven Zhang, sbotta: “Come spesso accade badiamo alla forma (sbagliata quanto si vuole, per carità) e non alla sostanza: se si apre un’inchiesta contro Steven Zhang se ne deve aprire un’altra – più importante – per capire come mai si è arrivati a questo punto. Doveva decidere il governo, stop.