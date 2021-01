Biasin: “Inter, a Udine mancata la fame. Conte ha fatto quello che gli chiedevamo. Il derby…”

Nel consueto appuntamento con l’editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter tra campo e situazione societaria. I nerazzurri affrontano questa sera il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia, dopo il pari contro l’Udinese, mentre spuntano nuove indiscrezioni sul possibile cambio di proprietà:

“Il fatto che l’Inter di Conte abbia giocato a Udine con la stessa intensità della Nazionale Cantanti, più che una preoccupazione, è una delusione. I tre punti del Friuli valevano come quelli della settimana precedente con la Juve, ma gli 11 (+ sostituzioni) scesi in campo non sembravano così interessati. Oh, capita di non riuscire a trovare “la chiave” della partita, ma dopo il successo con i bianconeri ci si immaginava che la squadra potesse aver raggiunto una maturità diversa. E invece, ancora, no. La “fame” che è mancata in campo, invece, ce l’avevano Conte e Oriali (pure troppa). Capiamoci, non si fa, non si sbraita con l’arbitro, si devono evitare certe cose e bla bla bla. Però, al netto della giusta squalifica in arrivo, Conte sabato ha dimostrato di essere decisamente sul pezzo e ha fatto quella cosa che i rompiballe come me gli chiedevano da tempo: un gesto inclusivo “vogliamo vincere” e meno personale (“io io io, loro loro loro”). E allora ripetiamo: non si fa, ma il segnale è assai buono”.

“Eccoli qui il nostro mini lotto dei “migliori” del girone d’andata (uno per squadra e in rigoroso ordine sparso): Immobile, Barella, Zaccagni, Kessie, Mkhitaryan, Ilicic, Cuadrado. Lo abbiamo pubblicato anche su twitter: è arrivata una raffica di “vaffanculo” assortiti che metà basta. Che meraviglia il calcio”.

“Oggi c’è il derby di Coppa Italia. Tra chi dice “chissenefrega” e chi “è importante” noi ci schieriamo con i secondi per tantissimi motivi: è un derby, vale una semifinale, può dare una mazzata morale non indifferente all’avversario anche in chiave scudetto”.

“I debiti del Barcellona superano il miliardo di euro. L’Inter sta affrontando un momento decisamente complicato quanto a liquidità. Il Real Madrid è alla ricerca disperatissima di risorse fresche. E potremmo realmente andare avanti all’infinito. Così, per finire con una botta di ottimismo. La ormai celebre Bc Partners, a quanto pare, si sarebbe rivolta alla “Tifosy” (tra i soci della società c’è Gianluca Vialli) per fare da consulente nella trattativa con Zhang per ottenere quote dell’Inter. Sul tavolo, almeno inizialmente, ci sarebbe il 31% di LionRock”.