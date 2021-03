Biasin: “Inter-Suning, inutile fingere sia tutto tranquillo. Dalla casa madre…”

L'analisi del momento dell'Inter del giornalista: "In questo momento ci si può solo attaccare alle (poche) dichiarazioni ufficiali"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha detto la sua sul momento dell'Inter, che vola in campionato ma che resta alle prese con l'incertezza a livello societario: "Signori, l'Inter si è ufficialmente messa a giocare bene e non è successo per caso. È stato bravo Conte a oliare determinati meccanismi, il resto lo ha fatto l'inserimento di un giocatore come Eriksen: gioca massimo a due tocchi, ha portato velocità alla fase offensiva, permette a Brozovic di avere meno pressione e responsabilità.

E poi, oh, oggi la formazione titolare la si conosce a memoria e quando una formazione ti rimane in testa... è sempre un bel segnale. Capitolo "Cina": è inutile fingere che sia tutto tranquillo e "normale", perché non lo è. È inutile anche dire "finirà così", perché informazioni dalla casa madre non ne arrivano. In questo momento ci si può solo attaccare alle (poche) dichiarazioni ufficiali: "Manterremo gli impegni fino a fine della stagione". È molto poco, ma non si può fare altrimenti".