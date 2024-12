C'era anche Fabrizio Biasin tra gli ospiti di Pressing ed è stato chiamato a commentare Fiorentina-Inter, la gara rinviata a data da destinarsi dopo il malore che ha costretto Bove a lasciare il campo in ambulanza e alla terapia intensiva in ospedale. «Cosa avevo visto della partita fino a quel momento? Ovviamente passa tutto in terzo o quarto piano ma nei primi quindici minuti di gioco c'era una Fiorentina partita bene. L'Inter si stava difendendo e stava prendendo metri. Anche una bella partita per quello che si stava vedendo, ma poi è tutto finito nel dimenticatoio per quanto successo», ha sottolineato il giornalista rispondendo alle domande del conduttore, Calligaris.