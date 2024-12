"Fiorentina-Inter si rigioca nel 2025. Anzi, è più giusto dire “ripartirà” nel 2025. Quando? Non prima di febbraio. Oggi in Consiglio di Lega sarà affrontato il tema del recupero della gara sospesa ieri al minuto 17, dopo il malore accusato da Bove. Il calendario fitto non lascia aperte finestre nel 2024, tra Coppa Italia e coppe europee. Teoricamente, la prima data utile sarebbe nella settimana al rientro dell’Inter dalla Supercoppa di Riad. Ma è da escludere che la partita venga fissata in quei giorni, considerato il lungo viaggio di rientro a cui si dovrebbe sottoporre la squadra di Inzaghi in caso di finale (6 gennaio). Ecco allora l’ipotesi febbraio. È una situazione simile a quella di Bologna-Milan. In linea teorica, se Inter e Fiorentina dovessero qualificarsi entrambe in Champions e in Conference tra le prime 8, dunque dribblando i playoff europei, si liberebbero due date: 12 e 19 febbraio. Ma siamo nel campo delle ipotesi, né Fiorentina né Inter sapranno prima di gennaio il piazzamento europeo", si legge su La Gazzetta dello Sport.