Biasin: “Fischi in Italia-Spagna? Non erano rivolti solo a Donnarumma”

Le considerazioni del giornalista su quanto accaduto ieri sera al Meazza

Attraverso il suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin è tornato sui fischi del Meazza a Gigio Donnarumma in Italia-Spagna. Queste le sue considerazioni: "Quei fischi non erano destinati solo a Donnarumma, ma tutto quello che rappresenta. Erano rivolti all'arroganza del suo agente, al fatto che quotidianamente nel calcio venga calpestato ogni principio di riconoscenza. Erano dedicati al famigerato "Palazzo" che se ne fotte e lascia che il grano sia l'unica ragione per cui si continua a tirare pedate al pallone.

Quei fischi avevano tante ragioni - di sicuro alcune meno nobili di altre, per carità - ma banalizzare, ridurre tutto a "che vergogna i fischi a Gigione, non si fa!", significa non aver compreso quanto la gente sia stufa che a lorsignori sia concesso tutto (la ribalta, i quattrini, la libertà di fare promesse e calpestarle) e agli altri non sia concesso nulla. Neppure il diritto di dire "ci hai deluso, tu e tutto quello che rappresenti, e te lo diciamo con un fischio".