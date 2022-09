Biasin: “Futuro Juve? Ecco cosa raccontano alcune voci incontrollate”

Così il giornalista: "La situazione è complicata non solo per i (non) risultati sul campo, ma anche - e forse soprattutto per lo scollamento interno"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha descritto così la situazione in casa Juventus: "Quel che è evidente è che tra Nedved e Allegri siamo più o meno nella fase "o lui o io", mentre tra i tifosi bianconeri c'è chi vorrebbe che se ne andassero entrambi. Alcune voci incontrollate parlano di un tentativo dello stesso Nedved di riportare a Torino - ovviamente a partire dalla prossima stagione - Antonio Conte, tecnico del Tottenham che, però, mal si lasciò con Andrea Agnelli (eufemismo). Che poi, pure di Agnelli si dice la qualunque: c'è chi mormora che presto il presidente potrebbe essere "ricollocato", ma è anche vero che questa voce girà praticamente da un lustro. Morale, la situazione è complicata non solo per i (non) risultati sul campo, ma anche - e forse soprattutto per lo scollamento interno".