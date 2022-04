Biasin sul gol annullato a Bennacer: “Si può discutere, ma trovo senza senso…”

Si continua a discutere sul gol annullato ieri a Bennacer. Fabrizio Biasin si è espresso così sull’episodio del derby

Si continua a discutere sul gol annullato ieri a Bennacer. Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, si è espresso così sull’episodio del derby: “Si può certamente discutere su “gol da convalidare/gol da annullare” (invidio molto chi ha certezze in un senso o nell’altro), ma tradurre il tutto in “il gol è buono perché Handanovic non si lamenta” (cosa non vera, tra l’altro) lo trovo francamente senza senso”, ha scritto su Twitter.