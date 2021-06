Inter, Biasin: “Hakimi, a Parigi fingono di non aver quattrini. Eriksen, con Inzaghi…”

Il giornalista ha scritto un articolo per Libero nel quale parla dell'arrivo di Inzaghi pronto a raccogliere l'eredità di Conte e 'di altre balle di mercato'

Fabrizio Biasin, in un articolo su Libero, parla della prossima stagione dell'Inter, dell'arrivo di Inzaghi che riceve in eredità da Conte una macchina da guerra, e del mercato nerazzurro. A partire dalla cessione di Hakimi: il marocchino è il nome numero uno quando si parla di cessioni. "Inzaghi spera che l’impianto tricolore venga il più possibile conservato, sa che almeno uno dei titolarissimi verrà ceduto (Hakimi è sempre l’indiziato numero 1,ma l’offerta da 80 milioni “tutto compreso” non è ancora arrivata e a Parigi fingono di aver finito i quattrini), ma sa anche che grazie al resto dei campioni d’Italia potrà servire una minestra più che appetitosa", si legge sul quotidiano.