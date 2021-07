Inter, Biasin: “Hakimi? In un solo anno ha portato scudetto e plusvalenza di 30mln”

Il commento del giornalista: "Probabilmente questo super giocatore farà le fortune del Psg, di sicuro ha fatto quelle dell'Inter"

"Un solo anno a Milano: troppo poco per quello che vale. Ma in un solo anno Hakimi ha portato uno scudetto e una plusvalenza di 30 milioni. Probabilmente questo super giocatore farà le fortune del Psg, di sicuro ha fatto quelle dell'Inter. E quindi grazie". Questo il messaggio di ringraziamento di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ad Achraf Hakimi: l'esterno marocchino è infatti attualmente in viaggio verso Parigi dove firmerà il contratto che lo legherà al Psg per i prossimi 5 anni.