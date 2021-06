Biasin: “Hakimi? Unico a ricevere un’offerta. L’Inter lo lascia per questa cifra”

Il giornalista ai microfoni di Calciomercato.it: "Hakimi ancora oggi, nonostante voci da Madrid, è l’unico giocatore che ha ricevuto offerte ufficiali"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Achraf Hakimi, in trattativa avanzata con il Paris Saint-Germain: “Hakimi ancora oggi, nonostante voci da Madrid, è l’unico giocatore che ha ricevuto offerte ufficiali: 60 milioni di euro dal PSG, offerta rispedita al mittente. L’Inter ascolta volentieri le offerte per Hakimi, ma per lasciarlo partire vuole 75/80 milioni. Non lo cedono volentieri, ma uno devono cederlo e credo proprio che sarà Hakimi”, le sue parole.