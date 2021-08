Biasin: “Handanovic? Se i dirigenti dell’Inter avessero libertà e liquidi…”

Il portiere sloveno si è reso protagonista di un altro errore sciagurato che ha favorito il gol del Verona

Seconda vittoria consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo il successo casalingo all'esordio contro il Genoa, battono anche il Verona al Bentegodi. I nerazzurri, grazie al gol di Lautaro e alla doppietta di Correa, rimontano l'iniziale svantaggio causato da un nuovo errore di Samir Handanovic. Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, rivela un retroscena sul portiere sloveno: " Handanovic sbaglia un passaggio in verticale elementare, Brozovic tenta di rimediare in scivolata, Ilic lo supera e fa secco lo sciagurato sloveno con un tocco facile-facile. Ecco, diciamola tutta: se i dirigenti dell'Inter avessero libertà e liquidi per agire sul mercato, probabilmente si sarebbero già posti il problema del sostituto tra i pali. Ma di grano non ce n'è, si sa".