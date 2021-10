Biasin: “Handanovic, niente rosso per due motivi. Var? Una boiata. Scudetto, è evidente…”

L'editoriale di Fabrizio Biasin con l'analisi dell'episodio Handanovic-Defrel e l'accesa lotta scudetto con tante pretendenti

"Son giorni che parliamo di Handanovic e dell’espulsione scampata in Sassuolo-Inter. Partiamo da un presupposto: per lo scrivente, al netto di tutto, il rosso sarebbe stata la scelta più corretta. Non è arrivato per due motivi: la scaltrezza del portiere (oh, in qualche modo è stato bravissimo). L’incapacità degli arbitri di arrendersi alla tecnologia. L’attuale protocollo var è una boiata. Secondo quest’ultimo, coloro che hanno a disposizione le immagini possono “sorpassare” il fischietto di campo solo e soltanto se quello ha combinato una cazzata colossale. Se, invece, la cazzata è minima, allora non si può fare nulla. Cioè, resta una cazzata, ma non si può correggere. E questo per tutelare l’autonomia di lor signori i fischietti. Capite il cortocircuito? Per chi comanda è meglio un errore non clamoroso di una scelta “giusta” e che però deve passare dalla correzione della tecnologia. Sapete come si chiama questa? Arroganza".