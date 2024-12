Intervenuto ai microfoni del podcast "Centrocampo", Fabrizio Biasin, giornalista, è tornato così sugli insulti ricevuti da Antonio Cassano qualche settimana fa dopo aver elogiato il gioco dell'Inter di Simone Inzaghi: "La mia era ovviamente un'esagerazione: Guardiola giocava in modo completamente diverso e aveva giocatori clamorosamente superiori a quelli dell'Inter. Era per dire: guardate che critichiamo un'Inter che è la più bella di tutti i tempi, perché così io non l'ho mai vista. Questa cosa si è trasformata in Biasin: "L'Inter è il Barcellona di Guardiola". E quando uno vede questo titolo può cliccare, leggere e rendersi conto che io avevo espresso un concetto diverso, oppure accontentarsi del titolo e trasformare questo mio ragionamento in "Biasin è un coglione".