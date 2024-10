A Viva el Futbol, Antonio Cassano attacca duramente Fabrizio Biasin. Ecco le parole dell’ex giocatore: “Il Barcellona di Guardiola è stato un regalo di Dio. Dio, per chi crede, ha preso Pep e gli ha detto ‘tu devi fare l’allenatore’. A me fa schifo, e ripeto, fa schifo questa cosa: Fabrizio Biasin, faccio nome e cognome, chi ti fa andare a dire sulle trasmissioni e nei giornali che l’Inter di Inzaghi gioca come il Barcellona di Inzaghi? Io posso sbagliare e dire cagate, ma tua non ti vergogni? No?”.