Biasin: “Inter? 185 milioni da due big, il Milan 0. I dirigenti da seguire…”

Le considerazioni del giornalista a proposito del giudizio nei confronti dei dirigenti dei due club

La cessione di Romelu Lukaku, ormai imminente, andrà a sommarsi a quella di Achraf Hakimi in casa nerazzurra. L'Inter metterà insieme un bottino di circa 185 milioni di euro dalla cessione dei due big, a differenza del Milan, che dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu non ha ricavato nulla.

Eppure, in casa rossonera si è gridato al capolavoro. E' questa la perplessità espressa da Fabrizio Biasin attraverso il suo profilo Twitter, Queste le sue parole: "Due squadre della stessa città hanno perso due dei loro giocatori più importanti. Una squadra ha incassato 185 milioni, l’altra zero. I dirigenti della squadra che ha incassato zero sono un esempio da seguire, quelli che hanno incassato 185 sono dei pirla. Boh".