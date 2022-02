Biasin: “Inter Brozovic-dipendente. È un calciatore raro, non ce ne sono in giro”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del momento difficile che sta attraversando l’Inter e non solo

Intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del momento difficile che sta attraversando l’Inter e non solo. Ecco le sue dichiarazioni, tra campo e mercato: “L’Inter è molto Brozovic-dipendente. Il giocatore rinnova fino al 2026 a 6 milioni, i nerazzurri non hanno un’alternativa a lui, ma è impossibile trovarlo: è un calciatore raro. Non se ne trovano così in giro. Brozovic non è il più forte del mondo, ma per l’Inter è insostituibile. Per come giocano i nerazzurri lo è”.