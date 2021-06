Biasin: “Inter, Calhanoglu piccolo capolavoro: miglior piano B. Marotta e Ausilio…”

Il pensiero del giornalista e tifoso dell'Inter Fabrizio Biasin sull'arrivo in nerazzurro del centrocampista turco Calhanoglu

"Oggi Calhanoglu firma per l’Inter. Contratto triennale. Guadagnerà 5 milioncini netti, che sono parecchi per un club teoricamente in crisi nera. Il turco lascia il Milan a parametro zero e permette ai cugini di realizzare un piccolo capolavoro. Badate bene, qui non si tratta di sostituire Eriksen, ma di ovviare a un problema serio (consegnare un centrocampo completo a Inzaghi in attesa di capire cosa potrà o non potrà fare il campione danese). Ebbene, riuscire a chiudere con il giocatore che nella stagione 2020-21 ha dominato la classifica “occasioni create nei maggiori 5 campionati” (98, dati Opta) significa avere idee chiare e grande prontezza di riflessi.