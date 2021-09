Biasin: “Inter confusa, oggi male i cambi. E io Brozovic non lo toglierei mai”

Fabrizio Biasin commenta il pareggio per 2-2 ottenuto dagli uomini di Simone Inzaghi sul campo della Sampdoria

Fabrizio Biasin, su Twitter, ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto dall'Inter sul campo della Sampdoria: "Quando arrivi dalla sosta hai bisogno di tutti: oggi, D'Ambrosio a parte, decisamente male i cambi. In generale Inter un po' confusa, ottima Samp. Ps: Io, Brozovic, non lo toglierei mai".