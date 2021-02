Biasin: “Inter, Conte ha eliminato i difetti con una benedizione”

Le parole del giornalista nel suo approfondimento settimanale per TMW

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche dell'exploit di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter: "Eriksen è rimasto a Milano per grazia ricevuta, ovvero perché il club non ha potuto e voluto fare mercato. Ecco, per una volta questa è stata una benedizione. Al resto hanno pensato allenatore e giocatore: uno è venuto incontro all’altro. Prima Conte ha scelto di utilizzarlo come vice-Brozovic, poi ha capito che il suo ruolo ideale è quello della mezz’ala. Con il danese al suo posto (e “mentalizzato” anche in fase difensiva), con Perisic capace di digerire i complicati movimenti dell’esterno “a tutta fascia”, l’Inter ha quasi completamente eliminato i suoi difetti".