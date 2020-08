Biasin: “Inter in semifinale con merito assoluto. Conte e Eriksen come quei due che…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato su Inter-Bayer di ieri sera. Queste le sue parole: “L’Inter conquista la sua semifinale di Europa League: ci riesce con la voglia, con i denti, con merito assoluto. E sono bravi tutti, ma soprattutto Barella. E soprattutto Lukaku che rende merito a Barella. E soprattutto Eriksen. E allora sì, Conte e Eriksen sono come quei due che all’inizio non hanno troppa voglia di venirsi incontro ma poi imparano a conoscersi e diventano migliori amici. Il primo è troppo preparato per non saperlo, il secondo è troppo forte per non convincerlo“.