Biasin: “Inter, il percorso di crescita non soddisfa Conte. Anche mia nonna…”

Nel suo editoriale per Libero, Fabrizio Biasin ha commentato il secondo posto raggiunto dall’Inter. Questa l’analisi del giornalista: “Che Antonio Conte non abbia propriamente un buon carattere lo sa persino la mia e vostra nonna. Che sia uno dei tecnici più capaci della galassia, pure. E conta più di tutto. Alla prima stagione in nerazzurro, l’Inter dell’ex ct chiude al secondo posto, ma di sicuro non stapperà champagne. Il processo di crescita del gruppo nerazzurro – lento, ma evidente – può certamente soddisfare la proprietà, di sicuro non il tecnico che ha recentemente spiegato la sua visione delle cose: «I secondi sono i primi dei perdenti» (che poi è la versione 2.0 dello juventinissimo «vincere è l’unica cosa che conta»). Se già un qualsivoglia piazzamento irrita l’uomo di Lecce, figuratevi un 2° posto a un solo punto dai pluri-campioni bianconeri. Vi diranno che l’Inter ha perso una grande occasione, ed è vero, ma è anche vero che nei due scontri diretti la Juve ha stra-meritato i suoi sei punti e se perdi quelli, gli scontri diretti, alla fine non puoi lamentarti più di tanto. Ora i nerazzurri testeranno la loro convincente condizione fisica in Europa e – diciamolo – possono arrivare fino in fondo. Nel caso trasformerebbero una stagione da 6,5 in una stagione da 8 pieno”.