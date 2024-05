Biasin: “Inter costruita per avere continuità: i giocatori scelti dai dirigenti…”

Inter costruita per vincere lo scudetto? Fabrizio Biasin, nell’intervista a mowmag.com, risponde così sulla squadra di Simone Inzaghi: «È stata costruita per fare un percorso, per avere continuità. La dirigenza è partita anni fa, ha scelto gli uomini e i giocatori giusti per inserirsi in un gruppo, in un sistema complesso, appunto, che ha dei valori molto precisi: la serietà, il collettivo, l’umiltà, la voglia di vincere. Che poi sono quei valori presenti in tutte le squadre che riescono a ripetersi».