Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha analizzato così la vittoria di ieri dell'Inter contro l'Empoli: "Pareggiare 4-4 con la Juve in casa dopo che sei 4-2 è ovvio che fa parlare, come gli errori difensivi a cui non siamo abituati. Però poi bisogna guardare le cose nel complesso: la squadra ha vinto sei delle ultime sette partite, ha perso qualche giocatore strada facendo eppure porta a casa i punti.

E' una squadra unita ma che è stata un po' ingenua nelle ultime partite: dai campioni d'Italia maturi non ti aspetti una rimonta da un doppio vantaggio. Ieri il gruppo ci teneva a far vedere di essere sul pezzo e l'ha ampiamente fatto vedere. Inzaghi ha il grande merito di dare valore a tutti: e tocca ai giocatori far vedere che devono meritarselo. Lautaro? Non ha tutta quest'ansia: secondo me gli ha dato fastidio il settimo posto al Pallone d'Oro, lui si aspettava qualcosa in più perché ha dimostrato di essere un giocatore che va oltre i gol, ha fatto tutto".