"Non che per l’Inter sia tutto stelle e lustrini: a Empoli mediamente le grandi soffrono e per un tempo i nerazzurri non fanno eccezione. Sono lenti e prevedibili, non approfittano della superiorità numerica per il fallo sciagurato di Goglichidze su Thuram, rosso sacrosanto. Poi Frattesi, fin lì un fantasma, si ricorda di essere l’apriscatole del nostro calcio e per l’Empoli in dieci è finita. Frattesi, un ex, s’inventa l’uno-due che abbatte nella ripresa le ultime resistenze dell’Empoli, spianando la strada al 3-0 del redivivo Lautaro, “top 10” del Pallone d’oro e “top 1” tra i goleador stranieri dell’Inter: con il centro numero 134 diventa il primo di una storia che ha esibito gente come Angelillo, Nyers, Rummenigge, Ronaldo. Chissà com’è Frattesi nella classifica dei riservisti-goleador: ma toglierlo, per Inzaghi e per Spalletti, diventa sempre più difficile".