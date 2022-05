Biasin: “Inter, avevo dubbi su Inzaghi ma bisogna essere lucidi e dire che…”

Intervenuto a SuperTele su Dazn, Fabrizio Biasin ha parlato così di Inter, tra finale di Coppa Italia e giudizi su Inzaghi

"L'Inter ha perso diversi punti in giro ma non ha mai sofferto dal punto del gioco, contro la Juventus al ritorno ha sofferto tutta la partita. Mediaticamente parlando, è una partita fondamentale. Mediaticamente diventa un disastro per chi la perde. Dybala? E' una questione fisica: se ritrova la condizione fisica, è un giocatore che fa comodo a tutte le squadre d'Europa. Inzaghi? Se non vince la Coppa Italia e arriva secondo in campionato, sarà massacrato ma bisogna essere lucidi: Inzaghi ha riportato l'Inter agli ottavi dopo 11 anni, ha vinto la Supercoppa, è in corsa su due fronti. Per me è il lavoro è positivo, se non è positivo il lavoro di Inzaghi chi ha fatto bene quest'anno?"