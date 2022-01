Biasin: “Inter, due arrivi a gennaio. Brozovic? Firma in arrivo. Bremer e Mourinho…”

L'editoriale del giornalista di Libero su TMW con le ultime di mercato sull'Inter e un commento sul rendimento di Mourinho

"Una su Bremer, pallino di Milan e Inter per la prossima stagione. Ecco, se da mesi diciamo che Vlahovic è fortissimo (lo è) e diciamo che Vlahovic è un prospetto di campione (vero) e diciamo che Vlahovic in rapporto all'età fa impressione (verissimo), allora dobbiamo dire lo stesso pure per il difensore del Toro che, ieri, lo ha messo nel taschino: eccellente.

Una sul mercato dell’Inter. Se ne sentono di tutti i colori, ma la verità è che a gennaio, al limite, l’Inter prenderà un’alternativa a Kolarov (magari in attesa di Kostic) e un’alternativa a Sensi se dovesse sistemarsi altrove. La cosa più importante è sempre la stessa: inizia per Ma e finisce per Rcellobrozovic. Parliamo del suo rinnovo da mesi e siamo anche un filo stucchevoli, ma mentre a dicembre le distanze tra domanda e offerta erano ancora notevoli, ora sembra tutto un po’ più semplice. Morale, ci vuole ancora qualche giorno, ma la firma sul nuovo ingaggio da 6.5 milioni è in arrivo (fine della 38288485 puntata)".