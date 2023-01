Biasin: “Dici Inter-Empoli e non puoi non pensare a un evento che ha cambiato la storia”

Fabrizio Biasin, giornalista, su Twitter ha ricordato un momento speciale accaduto in Inter-Empoli del maggio 2019

"Dici Inter-Empoli e non puoi non pensare a D'Ambrosio che cambia il corso della storia". Recita così il tweet di Fabrizio Biasin. Il giornalista ha ricordato il salvataggio di D'Ambrosio nei minuti finali del match del 26 maggio 2019 quando i nerazzurri, in vantaggio sul 2-1, riuscirono a vincere e a conquistare la qualificazione alla Champions League.