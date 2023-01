Biasin: “Inter, chiaro ci sia rabbia. Errore Sacchi può diventare decisivo. Ma questo…”

Nel corso del programma Pressing, in onda sulle reti Mediaset, Fabrizio Biasin parla del momento dell'Inter

Nel corso del programma Pressing, in onda sulle reti Mediaset, Fabrizio Biasin parla del momento dell'Inter e dell'errore dell'arbitro Sacchi: "Ci sono due piani di ragionamento. Il primo riguarda la squadra, è vero che l'Inter prende troppi gol, a volte si piace troppo e i cambi non hanno dato un contributo. Tutte queste cose le avremmo evitate se l'arbitro avesse fatto il proprio dovere".

"È chiaro che ci sia della rabbia, l'Inter ha accumulato uno svantaggio all'inizio della stagione che non le permette di sbagliare. L'Inter perde due punti non perché ha sbagliato lei, l'errore di Sacchi può diventare decisivo nella corsa scudetto. Ma questo non deve diventare un alibi".