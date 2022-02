Biasin: “Inter, esigenze risolte con qualità: idee chiarissime. Il colpo più importante…”

Il commento del giornalista di Libero sul mercato dell'Inter al termine della sessione invernale di calciomercato

Alessandro De Felice

Dopo il gong finale che ha sancito la chiusura del mercato invernale, il giornalista di LiberoFabrizio Biasin ha commentato il mercato dell'Inter nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW:

"Francamente era difficile pensare a questa cosa qui: il tecnico dei nerazzurri ha due esigenze, le manifesta, la proprietà interviene e le risolve. Cioè, non solo hanno sistemato numericamente quel che andava sistemato, ma sono riusciti a farlo anche da un punto di vista prettamente qualitativo. Caicedo in prestito per 5 mesi è la toppa perfetta, un giocatore d’esperienza che l’allenatore conosce come le sue tasche. Gosens, almeno per il sottoscritto, un colpo imprevedibile. Cioè, che fosse la prima scelta dei dirigenti dall’estate passata questo era chiaro, che potesse arrivare in questo momento e a queste condizioni, non lo poteva immaginare neppure il Dio del mercato Pedullarzio, essere mitologico metà Pedullà e metà Di Marzio. E invece eccolo qua.

C’è chi dice: “Ma come fa l’Inter a permettersi 22+3 milioni di investimento se non c’ha una lira?”. Semplice, fa di conto. In soldoni: a fine mercato estivo, il prossimo 31 agosto, nessun “meno” sarà apposto davanti alla voce “entrate/uscite”, questo è abbastanza certo così come è certo che il monte ingaggi sarà ridotto. Tutto ciò significa “sicuro indebolimento della rosa”? Solo se non vi fidate di Marotta e Ausilio, due che - piaccia o non piaccia - hanno dimostrato di avere idee chiarissime. E allora ricapitoliamo: Gosens è arrivato, Sensi è andato in prestito, Caicedo resterà 5 mesi e stop, Frattesi e Scamacca sono due opzioni piuttosto concrete per il prossimo futuro (ma in attacco occhio alle sorprese), in difesa DeVrij potrebbe lasciare posto a un alter ego più giovane. Molti pensano a Bremer e ci può stare, ma anche in questo caso attenzione alle alternative.

Chiudiamo con “Brozovic e indiscrezioni venute a galla”: il ragazzo aveva la possibilità di andare a Barcellona, gli hanno offerto 8 milioni; il suo ex allenatore, invece, se lo sarebbe portato volentieri al Tottenham. Ci sta, in fondo stiamo parlando di uno che sbaglia quasi mai. Lui ha scelto di restare, il suo entourage sta trattando i dettagli (non finiscono mai…) e si attende solo l’annuncio. Ecco, questo in casa nerazzurra è certamente il colpo più importante".