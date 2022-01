Biasin: “L’Inter ha fatto un po’ fatica, ma non giocava da 3 settimane. Gagliardini…”

Il giornalista commenta la vittoria della squadra di Inzaghi contro la Lazio

Ospite negli studi di 'Pressing', Fabrizio Biasin commenta la fondamentale e sofferta vittoria dell'Inter contro la Lazio. Questo il commento del giornalista: "L'Inter non giocava da tanto tempo. Non è stata la partita più bella dell'Inter degli ultimi 3-4 mesi, però ha giocato per 60 minuti al suo livello, alla fine ha fatto un po' di fatica come è normale che sia perché rientrava dopo 3 settimane. È un ottimo modo per cominciare l'anno e soprattutto cominciare questo periodo pieno di partite. Il gruppo c'è, chi gioca gioca, gioca all'altezza. Supercoppa? È molto importante. Gagliardini ha fatto una partita su Milinkovic-Savic di un'importanza notevole".