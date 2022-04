Biasin: “Inter, forse c’era chi esagerava. 7 giorni fa…”

Il pensiero del giornalista sulla squadra di Inzaghi che nelle ultime due giornate ha raggiunto miglior attacco e miglior difesa

Con i tre gol incassati dal Napoli questo pomeriggio, l’Inter è balzata anche in cima alla classifica dei gol subiti. Questo il dato sottolineato da Fabrizio Biasin attraverso il suo profilo Twitter nel pomeriggio: “L’Inter di Inzaghi che “deve migliorare la fase difensiva”, oltre ad avere il miglior attacco (65 gol), al momento ha anche la migliore difesa (24). Non è detto che basti per il titolo, ma è abbastanza per dire che chi 7 giorni fa parlava di sostituti, forse, esagerava un po’”.