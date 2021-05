Biasin: “L’Inter precipita? Questo è ciò che vuole chi spera nei guai. Ma ho parlato con…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha raccontato la situazione in casa Inter. Il giornalista dipinge un quadro estremamente diverso

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha raccontato la situazione in casa Inter. Il giornalista dipinge un quadro estremamente diverso da quello che si intuisce da diverse testate. Scrive Biasin:

"Bisogna raccontare le cose come stanno: gli Zhang hanno rogne non indifferenti legate a un buco micidiale: il covid ha influito, il governo cinese ha dato la mazzata, qualche calcolo sbagliato ha fatto il resto. La situazione sta forse precipitando? Questo è quello che vorrebbero coloro che non si limitano a raccontare i guai, ma li bramano. Il qui presente, per dire, ieri ha intervistato Lautaro Martinez (la chiacchierata esce oggi su Libero). Domanda: “È vero che siete incazzati come bisce?”. Risposta: “No, siamo molto sereni”. Domanda: “Stai pensando di andare via?”. Risposta: “No, qui sto benissimo”".