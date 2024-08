Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter : "Molti pensano che l’Inter debba fare ancora 202042 operazioni ma non le farà. Dumfries è a un passo dal rinnovo, quello di Lautaro va solo annunciato, arriverà un giovanotto di belle speranze in difesa e buonanotte. Chiesa? Interessa solo e soltanto se dovesse mai andare a scadenza con la Juve. Gudmundsson e la Fiorentina si sono stretti la mano, bel colpo.

Il Genoa spera in qualche soldino in più ma alla fine accetterà l’offerta da 25-26 milioni tutto compreso. Qualcuno dice “ma non poteva prenderlo l’Inter?”. No, per diversi motivi: il primo è che l’Inter non ha 25-30 milioni da spendere, il 2° è che non ha spazio là davanti. Semmai la questione è un’altra: Inzaghi gradirebbe un attaccante con caratteristiche simili a quelle che poteva avere Sanchez (o, appunto, Gudmundsson). Arriverà quel tipo di giocatore, anche solo un giovanotto disposto a fare la quinta punta? Difficile. Detto questo l’Inter ha una rosa incompleta? Non scherziamo, suvvia".