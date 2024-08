La stagione 2024/25 di Marko Arnautovic non è sicuramente iniziata sotto i migliori auspici: prima l'arrivo di Mehdi Taremi, che lo ha relegato in fondo alle gerarchie dell'attacco dell'Inter, poi l'infortunio rimediato nella prima amichevole estiva disputata. A tutto ciò si aggiungono le numerose voci di mercato che lo vogliono lontano da Milano: ipotesi da non scartare, seppur resa difficile dalla sua età e dal suo peso a bilancio tra ingaggio e costo del cartellino.

La situazione dell'ex Bologna dovrà essere per forza di cose analizzata con grande attenzione, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'austriaco è il vero nodo del mercato nerazzurro. [...] La situazione Arnautovic va spiegata nel dettaglio. Nessuno dei dirigenti, né Inzaghi, ha comunicato all'austriaco che non farà parte della squadra che verrà. E dunque lui non sta forzando la mano per andare via, nonostante uno status e una gerarchia evidentemente cambiata rispetto alla scorsa stagione, con l'arrivo di Taremi.