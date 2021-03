Biasin: “Inter, molti lanciano la gufata sullo scudetto ma c’è un dato di fatto”

Il giornalista ha parlato del momento d'oro che sta attraversando la squadra nerazzurra saldamente in vetta al campionato

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter e in particolare dell'euforia dopo la vittoria con il Torino: "Ha vinto l’Inter. Contro il Torino. Siamo a 8 successi di fila. E tutti esclamano: “Lo scudetto è cosa fatta!”. Molti lo dicono per lanciare l’anatema, il malocchio, la gufata. È il gioco delle parti, del resto. L’altro giorno i nerazzurri non hanno giocato una gran partita, va detto. Contro l’Atalanta sì, almeno per chi scrive, contro i granata decisamente no. Ci sta, mica sempre si può essere perfetti. Il dato di fatto, però, è che la gran parte degli osservatori esterni non ha mai messo in discussione il successo di Handanovic e fratellini, questo perché da qualche tempo a questa parte, questa squadra qui, appare affidabile, concreta, consapevole, mentalmente “pronta”".