Biasin: “Inter, Inzaghi sta provando moduli nuovi. Lukaku ha bisogno…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero: "Al momento sono tutti dispersi i giocatori della Nazionale dell’Inter (ride, ndr). Devono mettersi d’accordo con la società per il riposo ed il rientro, ma il 4 gennaio c’è un impegno importante e c’è chi è disposto a rinunciare pur di far parte del gruppo. Lautaro salta le prossime due partite? Lui avrebbe diritto ad un riposo e potrebbe rientrare più tardi, ma non lo do per scontato. Ad ogni modo, Inzaghi sta provando qualche modulo nuovo che vedano Brozovic, Mykitharian, Barella e Calhanoglu insieme con la prima punta che potrebbe essere Dzeko. Lukaku si è allenato, ma non è in forma al 100%. Lo trovo ad un 40-45%. In Nazionale fisicamente e psicologicamente l’ho trovato assente, si spera abbia messo un po’ di benzina, ma è difficile vederlo già titolare. Lui è molto umorale, ha bisogno del supporto di tutti.