Biasin: “L’Inter vuole puntare sull’italianità. Lautaro al Barça? Io non sono così…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato delle tante voci che arrivano dalla Spagna che vogliono Lautaro Martinez vicini al Barcellona. “In tanti danno per fatto il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona, ma io non sono così convinto. Ci sono tantissimi temi che in questo momento sono congelati, gli equilibri cambieranno nel prossimo mercato. L’Inter vuole puntare sull’italianità, Castrovilli e Tonali sono giocatori forti che non piacciono solo alla società nerazzurra“.

(Radio Sportiva)