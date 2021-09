Biasin: “Inter, Lukaku via anche senza pandemia. Nessuno come Hakimi, Dumfries…”

Le dichiarazioni del noto giornalista di Libero sulla vittoria di ieri contro la Fiorentina e non soltanto

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, alla calciomercato.it TV ha parlato così della vittoria di ieri dei nerazzurri contro la Fiorentina e non solo: “Quest'anno la competizione è ad altissimo livello, non mi sento di dire che l'Inter sia l'unica favorita per la vittoria finale. Ieri l’Inter nel primo tempo è rimasta a galla perché Handanovic è tornato a grandi livelli, è stato il baluardo della squadra. Lukaku? Secondo me l'Inter questa cessione, a queste cifre, l'avrebbe fatta anche in epoca non pandemica. Hakimi per quanto mi riguarda è l'esterno destro più forte al mondo. Con Dumfries invece ti sei portato a casa quello che sembra, almeno in apparenza, un giocatore di grande livello”.