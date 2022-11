Biasin: “Lukaku spinge per giocare. Inter-Napoli? Una speranza e una sensazione”

"La sensazione è che non giocherà titolare nemmeno la prossima. Gli serve uno spezzone, non può giocare dall'inizio dopo quasi due mesi di inattività. La speranza che riesca a fare un po' di "legna" in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio, una partita già molto importante. Oggi non me lo immagino titolare in quella partita: in questo momento mi immagino Lautaro-Dzeko. Da quello che ho capito lui spinge per giocatore la prossima mentre i medici lo frenano".