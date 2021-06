Biasin: “Inter, Olivera non interessa minimamente. Kostic? La verità…”

Il chiarimento del giornalista a proposito di quanto circolato nelle ultime ore nell'ambiente nerazzurro

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha parlato delle voci circolate nell'ambiente nerazzurro nelle ultime ore: "All’Inter non interessa minimamente l’esterno sinistro del Getafe, Mathias Olivera. Se n’è parlato ieri perché gli agenti sono passati dalla sede. Questa cosa è bastata per trasformare il tutto in “l’Inter è a un passo dal giocatore”. Che ha una clausola di 20 milioni. Per cortesia… E Filip Kostic dell’Eintracht? In Germania davano la cosa per fatta, la verità è che in questo caso un interesse c’è, è vero, ma al momento non esiste trattativa. Prima bisogna vendere…".