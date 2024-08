Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per "L'Interista", ha analizzato i principali temi di casa Inter: "Non è mai bello infierire e quindi non lo faremo. Anzi si, lo facciamo, ma solo un po'. Milan Skriniar è fuori dal progetto Psg, il suo allenatore lo sta trattando come un esubero qualunque, non lo convoca, gli preferisce anche me e te. E allora la chiudiamo in fretta, ché non c'è molto da aggiungere se non ricordare il vecchio mantra: se stai bene in un posto, restaci, soprattutto se il destino ti ha messo sul braccio una fascia da capitano bella come nessuna. Tanti saluti, caro vecchio Milan".