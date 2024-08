FCIN1908 / Inter, domenica mattina Palacios a Milano. Lunedì le visite

Ci siamo, Tomas Palacios è ormai pronto a sbarcare a Milano. Accordi totali raggiunti nei giorni scorsi tra l'Inter e l'Indipendiente Rivadavia, è fatta per il suo approdo in nerazzurro.

Come appreso da FCIN1908.it, nella giornata di domenica, in mattinata, Palacios arriverà a Milano .

Le visite mediche sono invece prenotate per lunedì. Sarà lui il rinforzo di Simone Inzaghi in difesa, il vice Bastoni per il ruolo di braccetto sinistro.