Biasin: “Correa col Parma indecente. Ma c’è un altro giocatore che mi ha fatto arrabbiare”

"Ci sono giocatori che non stanno salendo di livello. Chi ha giocato ieri ha fatto tanta fatica, ma ci sono anche dei titolari in difficoltà. Dumfries dopo il Mondiale è al 40% delle sue possibilità, Gagliardini è al 6° anno di Inter e non dimostra di essere al livello di un giocatore che può stare nel centrocampo di una squadra che ambisce a vincere; Correa è molto più di un caso, visto che è costato tantissimo e che non ha proprio idea di dove si trovi. Ieri da 4 in pagella. Le note positive? Ci metto Asllani: al netto di qualche scelta sbagliata, ha fatto bene e si è preso le sue responsabilità. Partita all'altezza. Bellanova è entrato con un buon piglio, ma non è ancora all'altezza dell'Inter. Le alternative non sono all'altezza dei titolari e questo è preoccupante. Ci sono giocatori che mi lasciano così. Gagliardini so che non può dare di più, non è da Inter per quanto mi riguarda. Ma Dumfries, che a me piace tantissimo, per me ha un potenziale inespresso clamoroso e mi fa arrabbiare. Correa? Non si è preso una responsabilità: non sarà mai il Kun Aguero, ma col Parma è stato proprio una roba indecente".